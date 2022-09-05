Стала відома заявка збірної України на вересневі поєдинки Ліги націй-2022/23

Визначилося, хто поїде до складу національної команди "синьо-жовтих", які у вересні зіграють три матчі групової стадії Ліги націй-2022/23.

Так, тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим викликав до лав збірної України 25 виконавців.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що окрім основної заявки "синьо-жовтих", був сформований і резерв, який нараховує шістьох гравців.

До вашої уваги склад української команди:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія);

Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія); Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (всі – "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (всі – "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія);

Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (всі – "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (всі – "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія); Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (всі – "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія);

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (всі – "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія); Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Резерв: Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва – СК "Дніпро-1" Дніпро), Єгор Назарина ("Зоря" Луганськ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Національна команда розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві. Після цього Україна проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією – 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Додамо, що саме шотландців вибила збірна України в плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 (3:1). Утім, на світовій першості команда Петракова не зіграє, адже в фіналі кваліфікації вона поступилася Уельсу (0:1).

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