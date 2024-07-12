Стала відома заявка збірної України з футболу на Олімпіаду-2024: хто потрапив до складу

На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Іраку, Марокко та Аргентини.

Головний тренер олімпійської збірної України Руслань Ротань оголосив список гравців національної команди для участі у футбольному турнірі Олімпійських ігор 2024 року.

До заявки "синьо-жовтих" увійшли 22 футболісти, включно з чотирма квотами резерву, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України з футболу на Олімпіаду-2024

Воротарі: Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Олександрія" Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – "Ворскла" Полтава), Олександр Мартинюк ("Олександрія" Олександрія), Олексій Сич ("Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Максим Хлань ("Лехія", Польща), Артем Шулянський ("Олександрія" Олександрія), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Микола Михайленко (всі – "Динамо" Київ), Владислав Велетень ("Колос" Ковалівка), Олег Федор ("Рух" Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – "Шахтар" Донецьк).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо команда Ротаня зможе пробитися до чвертьфіналу, то позмагається там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Додамо, що перед стартом на ОІ-2024 "синьо-жовті" проведуть два товариські матчі: з олімпійськими збірними Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня).

Нагадаємо, у червня олімпійська збірна України з футболу стала переможцем контрольного міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.

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