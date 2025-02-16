"Стала значною перешкодою": тренер Берінчика назвав головну причину поразки від Девіса

Станіслав Григорук, тренер українського боксера Дениса Берінчика, назвав головну причину поразки свого підопічного в чемпіонському бою проти американця Кейшона Девіса.

У ніч проти 15 лютого Берінчик у четвертому раунді нокаутом програв Девісу в поєдинку, який відбувся на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США), і втратив пояс WBO у легкій вазі.

За словами тренера Берінчика, українець не був належним чином готовий до бою з Девісом через пошкодження.

"У Дениса була травма – розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, оскільки вона не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком. Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі.

Важливо зазначити, що бій був проведений за складних умов, і не лише травма вплинула на результат поєдинку. Ви бачили, що робилося за лаштунками до бою, що Кейшон і його команда виробляла. Підготовка до великого поєдинку завжди складається з багатьох факторів. Таким чином, розрив губи став одним з факторів, що вплинуло на результат, але, мабуть, не єдиним", – пояснив Григорук у коментарі Lb.ua.

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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