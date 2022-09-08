"Стали сильнішими" та не розглядають цю гру як помсту: що сказав тренер "Фенербахче" перед грою з "Динамо" в Лізі Європи

Керманич "жовтих канарок" заявив, що його команда стала сильнішою, ніж була тоді, коли вони зустрічалися з киянами у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів місяць тому. Окрім того, Жезуш зазначив, що не розглядає матч із "біло-синіми" як свого роду помсту.

Слова португальського фахівця цитує офіційний сайт "Фенербахче".

"Ми знаємо, що у нас достатньо якості та амбіцій, щоб вийти з цієї групи. Я думаю, що три команди збалансовані у групі – "Ренн", "Динамо" та "Фенербахче". Ми хочемо перемогти завтра. У порівнянні з матчами місячної давності, коли ми грали з "Динамо", зараз ми стали сильнішими. У нас є всі якості, щоб виграти у "Динамо".

У футболі завжди є другий шанс. Думаю, ми сильніші, ніж місяць тому. У попередніх матчах, які ми грали з ними, з нами траплялися речі, які у футболі трапляються нечасто. Тепер ми сильніші.

Ми не розглядаємо цей матч як реванш. Для нас це звичайна гра, як і матчі, які ми зіграємо з іншими суперниками у нашій групі. У футболі завжди потрібно поважати своїх суперників. Я також завжди поважаю своїх суперників", - сказав Жезуш.

Зазначимо, що поєдинок "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 19:45 за київським часом. Слідкувати за всіма подіями в цій грі ви можете у текстовій онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.

В іншому протистоянні групи кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака удома прийматиме французький "Ренн". Ця гра також розпочнеться о 19:45 за Києвом;

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".

Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1).

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