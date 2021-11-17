Стали відомі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2022

Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада.

16 листопада завершився груповий раунд кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Збірна України завдяки перемозі над Боснією і Гецеговиною в останньому поєдинку та невдачі фінів у паралельній грі з Францією, фінішувала другою у квінтеті D та пробилася до стикових матчів.

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Напряму на ЧС-2022 вийшли переможці 10 відбіркових груп. У стикові матчі ж потрапили володарі других місць, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль.

Ці 12 збірних позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість. Шість володарів других місць з найкращими показниками за підсумками групового етапу потраплять до кошика сіяних команд, решта команд будуть несіяними.

Збірна України, оскільки набрала найменшу кількість очок (12) серед усіх других місць, опинилася в списку несіяних. Можливі суперники команди Олександра Петракова: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс.

Із Росією, яка також є однією з сіяних зібрних, наша команда не зіграє, бо УЄФА перед жеребкуванням розводить Україну та РФ.

Сіяні : Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс.

Несіяні : Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

Стикові матчі ЧС-2022 складатимуть з двох раундів: півфіналів та фіналів. Після перших поєдинків із 12 претендентів зіграти на мундіалі залишиться 6, саме вони зійдуться між собою у вирішальних матчах за три останні путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

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