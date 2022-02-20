Стали відомі найтитулованіші спортсмени Олімпіади-2022: хто виборов найбільше медалей

Йоганнес Бьо виграв п'ять нагород у Пекіні, з яких чотири – золоті.

У неділю, 20 лютого, в китайському Пекіні завершилися зимові Олімпійські ігри-2022, в рамках яких було розіграно 109 комплектів медалей у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нагороди на Олімпіаді вибороли представники 29 країн.

При цьому 105 спортсменів зуміли виграти більш ніж одну медаль у Пекіні, а 12 з них стали володарями трьох і більше нагород Олімпійських ігор.

Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, в активі якого п'ять медалей – чотири золоті та одна бронза.

Другим у рейтингу йде представник ОКР Олександр Велунов, який виграв п'ять нагород у лижних перегонах – три золоті, одне срібло та одну бронзу.

Замикає трійку лідерів за кількістю нагород біатлоністка з Норвегії Марте Олсбю-Ройселанд, яка, як і її співвітчизник Бьо, забрала з Пекіна п'ять нагород, але виграла трохи менше золотих – у її активі три перші місця та два треті.

Найтитулованіші спортсмени Олімпіади-2022:

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, біатлон): 4 "золото" +0 "срібло" +1"бронза" (5 медалей)

2. Алєксандр Большунов (ОКР, лижні перегони): 3 "золото" +1 "срібло" +1 "бронза" (5 медалей)

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія, біатлон): 3 "золото" +0 "срібло" +2 "бронза" (5 медалей)

4. Ірене Схаутен (Нідерланди, ковзанярський спорт): 3 "золото" +0 "срібло" +1 "бронза" (4 медалі)

5. Тереза Йохауг (Норвегія, лижні перегони): 3 "золото" +0 "срібло" +0 "бронза" (3 медалі)

6. Кантен Фійон-Майє (Франція, біатлон): 2 "золото" +3 "срібло" +0 "бронза" (5 медалей)

7-9. Тарьєй Бьо (Норвегія, біатлон): 2 "золото" +1 "срібло" +1 "бронза" (4 медалі)

7-9. Йоганнес Клебо (Норвегія, лижні перегони): 2 "золото" +1 "срібло" +1 "бронза" (4 медалі)

7-9. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди, шорт-трек): 2 "золото" +1 "срібло" +1 "бронза" (4 медалі)

10-12. Йорген Граабак (Норвегія, лижне двоборство): 2 "золото" +1 "срібло" +0 "бронза" (3 медалі)

10-12. Айлін Гу (Китай, фристайл): 2 "золото" +1 "срібло" +0 "бронза" (3 медалі)

10-12. Йоганнес Штрольц (Австрія, гірськолижний спорт): 2 "золото" +1 "срібло" +0 "бронза" (3 медалі)

У столиці Піднебесної честь України захищали 45 спортсменів у 12 дисциплінах, однак завоювати медаль вдалося лише одному з них. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

в особистому турнірі з лижної акробатики. У підсумку Україна з однією срібною нагородою посіла 25-те місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2022.

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