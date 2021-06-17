Стали відомі нові подробиці про стан футболіста збірної Данії, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020

Його продовження футбольної кар'єри під величезним питанням.

12 червня футбольну планету сколихнув жахливий інцидент під час матчу 1-го туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії. Наприкінці першого тайму лідер данської команди Крістіан Еріксен раптово впав на газон і знепритомнів.

Пізніше, футболіст отямився та його відправили до лікарні, де він продовжує своє відновлення.

Так, з боку Данського футбольного союзу сьогодні, 17 червня , надійшли нова інформація щодо здоров'я футболіста, які, втім, ставлять під великий сумнів подальший розвиток його футбольної кар'єри.

"Лікар національної збірної Мортен Боесен мав розмову з кардіологом клініки, де перебуває лідер збірної Данії, і самим Крістіаном Еріксеном.

Після того, як Крістіан пройшов через різні дослідження серця було вирішено, що він повинен бути приєднаний до пристрою ICD (кардіостимулятор). Це допоможе підтримати роботу його серця після перенесеного серцевого нападу, який був спровокований порушенням ритму серцебиття.

Крістіан ухвалив рішення, давши добро на виконання рекомендацій фахівців на національному та міжнародному рівнях. Ми закликаємо всіх дати можливість Крістіану і його сім'єю найближчим часом залишитися наодинці один з одним", - йдеться в заяві.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

Що відбулося далі

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти матч у той же день. Матч завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

Хто такий Крістіан Еріксен

29-річний Крістіан Еріксен виступає за міланський "Інтер", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До того Еріксен виступав за лондонський "Тоттенгем" і амстердамський "Аякс".

За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, в яких він забив 36 голів.

Свій наступний матч збірна Данії проведе у четвер, 17 червня, проти збірної Бельгії.

Раніше розповідалося про те, що УЄФА хотів присудити Данії технічну поразку через інцидент з Еріксеном.

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