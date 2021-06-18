Стали відомі перші слова футболіста збірної Данії, коли він отямився після зупинки серця

Незабаром його вже випишуть із лікарні.

12 червня футбольну планету сколихнув жахливий інцидент під час матчу 1-го туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії. Наприкінці першого тайму лідер данської команди Крістіан Еріксен раптово впав на газон і знепритомнів.

Утім, на щастя футболіст швидко отямився та його відправили до лікарні, звідки його вже незабаром випишуть.

Німецький лікар Йенс Кляйнефельд, який на полі надавав Еріксену допомогу, розповів про перші слова хавбека збірної Данії після того, як прийшов до тями. Його слова цитує Bild.

"Я був на протилежному боці трибун, коли він впав. Спочатку я нічого про це не подумав. Але потім побачив, як лікар датської команди поводиться досить неспокійно. Я зрозумів, що це не звичайна травма. Гравці схопилися за голови. У цей момент я дав знак бригаді лікарів, і вони вибігли на поле. У них був з собою дефібрилятор. Потім я сказав своїм колегам, з якими сидів на трибунах: "Ми повинні вийти на поле".

Тоді я взяв ситуацію під свій контроль. Ми піддали його електрошоку і продовжили масаж серця. Лікар датської команди робив все можливе, проте спочатку він не усвідомлював масштабів ситуації. Коли ви починаєте реанімацію, потрібно зробити це якомога швидше. Але лікарі спортивних команд в основному займаються іншими травмами, тому їм складніше одразу розпізнати раптову зупинку серця. Я це зрозумів, коли побачив, як вони намагалися витягнути язик з його горла. Так життя не рятують. У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Минуло 2-3 хвилини, перш ніж Еріксен отримав удар струмом. Це означало, що його шанси на виживання були дуже високими.

Потім він відкрив очі і заговорив зі мною. Я запитав його англійською: Ти знову з нами?. Він сказав: Так, я тут. А потім додав: Ось лайно, мені всього 29 років. Я сказав йому, що тепер все добре і йому більше нічого не загрожує. Він одразу все зрозумів і поклав руку собі на груди".

Раніше розповідалося про те, що УЄФА хотів присудити Данії технічну поразку через інцидент з Еріксеном.

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