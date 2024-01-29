Стали відомі півфінальні пари Кубка України з футболу: результати жеребкування

У понеділок, 29 січня у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу розіграшу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Боротьбу за трофей продовжують чотири переможці стадії 1/4 фіналу, а саме донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець", житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла".

Згідно з результатами жеребкування, за вихід до фіналу "Шахтар" побореться з "Чорноморцем", а "Полісся" позмагається з "Ворсклою".

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня.

Кубок України-2023/24: результати жеребкування 1/2 фіналу

"Шахтар" (Донецьк) – "Чорноморець" (Одеса)

"Полісся" (Житомир) – "Ворскла" (Полтава)

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу столична команда ще під керівництвом Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

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