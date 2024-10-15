Стали відомі подробиці стану гравця збірної України, якого госпіталізували через моторошну травму

Олексій Гуцуляк отримав струс мозку в поєдинку Ліги націй проти Чехії.

Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила про стан здоров'я півзахисника збірної України Олексія Гуцуляка, який зазнав страшної травми в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Чехією.

Як інформує УАФ у своєму Telegram-каналі, 26-річний футболіст пройшов усі необхідні медичні процедури. Після проведення повного обстеження лікарі зафіксували у нього струс мозку.

Зазначається, що Олексій почувається добре. Він повернеться до України вже незабаром, окремо від інших гравців національної команди.

Збірна України зіграла внічию проти Чехії (1:1) та з 4 очками залишилася на останньому місці у групі B1, яку з 7 балами очолюють чехи. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.

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Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Чехією у Лізі націй.

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