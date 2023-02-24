Стали відомі потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи: коли жеребкування

"Гірники" зіграють проти однієї з команд, які посіли перше місце в групі Ліги Європи.
У п'ятницю, 24 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Участь у ньому візьме зокрема і донецький "Шахтар", який у стикових матчах драматично переміг французький "Ренн".
До 1/8 фіналу Ліги Європи автоматично пробилися вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Вони будуть сіяними під час жеребкування. Інші вісім клубів, якій вийшли до 1/8 за підсумками стикових поєдинків, отримають статус несіяних.
В 1/8 фіналу сіяні команди протистоятимуть несіяним. Також на цій стадії турніру не можуть зустрітися між собою представники однієї країни.
Таким чином, донецький клуб побореться за путівку до чвертьфіналу проти одного з переможців квартетів Ліги Європи.
Потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи
- "Арсенал" (Англія)
- "Бетіс" (Іспанія)
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія)
- "Феєнорд" (Нідерланди)
- "Фенербахче" (Туреччина)
- "Ференцварош" (Угорщина)
- "Фрайбург" (Німеччина)
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи розпочнеться о 13:00 за київським часом. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9-го і 16 березня.
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