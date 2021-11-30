Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на другий етап Кубка світу з біатлону

Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на другий етап Кубка світу з біатлону

Він триватиме від 2 до 5 грудня.

Визначилося, хто представлятиме збірну України у чоловіків та дівчат на другому етапі Кубка світу з біалтону-2021/22.

Про це повідомляє XSport.

Зазначимо, до команди "А" у дівчат приєдналася Дар'я Блашко, яка двічі здобула "бронзу" на Кубку IBU. Натомість, вирушили туди Катерина Бех та Ірина Петренко. У чоловіків, своєю чергою, приїдуть Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали. Денис Насико і Андрій Доценко, тим часом, вирушать виступати на другий етап Кубка IBU. Там же розпочнуть офіційний змагальний сезон Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

До вашої уваги повні склади збірних України:

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Додамо, що другий етап Кубка світу з біатлону триватиме від 2 до 5 грудня в шведському Естерсунді. Дебютний етап нового сезону також відбувся в Естерсунді. За його підсумками, найкращим результатом серед українських біатлоністів є 17 місце Валентини Семеренко в індивідуальній гонці.