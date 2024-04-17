Стали відомі суми призових за медалі для українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Олімпіада в Парижі відбудеться від 26 липня до 11 серпня.

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів, яка грошова винагорода передбачена для українських спортсменів за здобуті медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Так, розмір державних призових за золоту медаль складає 125 тисяч доларів, "срібло" оцінюється у 100 тисяч доларів, "бронза" – 80 тисяч доларів.

"Преміальні кошти в бюджеті закладені. 125 тисяч доларів за перше місце, за золоту медаль. А за бронзову і срібну – 100 тисяч і 80 тисяч доларів. Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу", – сказав Гутцайт а інтерв'ю Радіо Культура.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що аналітики спрогнозували, скільки медалей Україна завоює на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, на літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

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