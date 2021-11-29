Стали відомі терміни відновлення Неймара після жахливої травми в матчі Чемпіонату Франції

Стали відомі терміни відновлення Неймара після жахливої травми в матчі Чемпіонату Франції

Прогноз виявився ще досить оптимістичним.

У поєдинку 15-го туру французької Ліги 1 між "Сент-Ет'єном" та ПСЖ жахливу травму отримав форвард парижан - Неймар.

29-річний бразилець під час одного з єдиноборств невдало поставив ногу, внаслідок чого його гомілковостоп вивернувся в неприродній формі.

Як наслідок, бразилець не зміг самостійно покинути поле, його винесли на ношах.

За інформацією RMC Sport, незважаючи на побоювання щодо здоров'я футболіста, травма виявилася не настільки серйозною, як це могло здатися.

Зазначається, що у футболіста діагностували вивих кісточки та розтягнення зв'язок. За таких травм футболісти відновлюються до шести тижнів. Таким чином, футболіст уникнув більшої травми, але не зіграє більше за свій клуб цього року.

За цей час зірка ПСЖ пропустить п'ять турів чемпіонату, один матч Кубка Франції та завершальний поєдинок групового етапу Ліги чемпонів проти "Брюгге";

Цього сезону на рахунку Неймара 14 ігор у всіх турнірах, три забиті голи та три результативні передачі;

Наступний матч парижани проведуть проти "Ніцци" в середу, 1 грудня - це буде поєдинок Ліги 1. ПСЖ продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 40 очків.

Читайте також:

Дебют Рамоса: ПСЖ зміг обіграти аутсайдера чемпіонату завдяки голам у більшості

Повернувся після травми і забив: зірковий футболіст допоміг "Боруссії" очолити Бундеслігу

"Повернуся кращим і сильнішим": Неймар прокомментував свою жахливу травму