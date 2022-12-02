Стали відомі всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022: турнірна сітка плейоф

У п'ятницю, 2 грудня, завершився груповий етап чемпіонату світу-2022 з футболу. За його підсумками визначилися 16 збірних, які продовжать боротьбу в плейоф.

Володарі перших місць у своїх квартетатах в 1/8 фіналу зіграють проти команд, які в інших групах фінішували другими.

Крім того, результати команд на груповій стадії сформували остаточну сітку плейоф ЧС-2022.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2022

Субота, 3 грудня, 17:00. Нідерланди – США

Субота, 3 грудня, 21:00. Аргентина – Австралія

Неділя, 4 грудня, 17:00. Франція – Польща

Неділя, 4 грудня, 21:00. Англія – Сенегал

Понеділок, 5 грудня, 17:00. Японія – Хорватія

Понеділок, 5 грудня, 21:00. Бразилія – Південна Корея

Вівторок, 6 грудня, 17:00. Марокко – Іспанія

Вівторок, 6 грудня, 21:00. Португалія – Швейцарія

Подальша сітка ЧС-2022

Чвертьфінали

1. П'ятниця, 9 грудня, 17:00. Японія / Хорватія – Бразилія / Південна Корея

2. П'ятниця, 9 грудня, 21:00. Нідерланди / США – Аргентина / Австралія

3. Субота, 10 грудня, 17:00. Марокко / Іспанія – Португалія / Швейцарія

4. Субота, 10 грудня, 21:00. Англія / Сенегал – Франція / Польща

Півфінали

Переможець чвертьфіналу №2 – Переможець чвертьфіналу №1

Переможець чвертьфіналу №4 – Переможець чвертьфіналу №3

Фінальний поєдинок ЧС-2022 відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів. Матч за 3-тє місце буде зіграний 17 грудня.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є збірна Франції. У фінальному матчі Мундіалю-2018 "триколірні" перемогли команду Хорватії з рахунком 4:2 . У "бронзовому" поєдинку попереднього ЧС бельгійці обіграли Англію - 2:0 .

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