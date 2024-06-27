Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2024: повна сітка плейоф

Матчі 1/8 фіналу відбудуться від 29 червня до 2 липня.

У середу, 26 червня, завершився груповий етап Євро-2024 з футболу. За його підсумками визначилися всі учасники плейоф та сформувалися пари 1/8 фіналу.

Матчі 1/8 фіналу Євро-2024 відбудуться від 29 червня до 2 липня. Чвертьфінали – 5 та 6 липня. Півфінали – 9 та 10 липня.

Фінал турніру відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2024

Ліва частина сітки

Субота, 29 червня, 22:00. Німеччина – Данія

Неділя, 30 червня, 22:00. Іспанія – Грузія

Понеділок, 1 липня, 19:00. Франція – Бельгія

Понеділок, 1 липня, 22:00. Португалія – Словенія

Права частина сітки

Субота, 29 червня, 19:00. Швейцарія – Італія

Неділя, 30 червня, 19:00. Англія – Словаччина

Вівторок, 2 липня, 19:00. Румунія – Нідерланди

Вівторок, 2 липня, 22:00. Австрія – Туреччина

Чвертьфінали Євро-2024

1. П'ятниця, 5 липня, 19:00. Іспанія / Грузія – Німеччина / Данія

2. П'ятниця, 5 липня, 22:00. Португалія / Словенія – Франція / Бельгія

3. Субота, 6 липня, 19:00. Англія / Словаччина – Швейцарія / Італія

4. Субота, 6 липня, 22:00. Румунія / Нідерланди – Австрія / Туреччина

Півфінали Євро-2024

1. Вівторок, 9 липня, 22:00. Переможець чвертьфіналу №1 – Переможець чвертьфіналу №2

2. Середа, 10 липня, 22:00. Переможець чвертьфіналу №3 – Переможець чвертьфіналу №4

Фінал Євро-2024

Неділя, 14 липня, 22:00. Переможець півфіналу №1 – Переможець півфіналу №2

All set for Euro 2024 round of 16!



Who’s gonna win the Cup? pic.twitter.com/KSOjR78oLy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

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