Стали відомі всі учасники плейоф Ліги конференцій: з ким може зіграти "Дніпро-1"

У четвер, 3 листопада, відбулися матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. За їхніми підсумками стали відомі всі учасники плейоф турніру.

Команди, які перемогли у своїх групах, безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу турніру. Клуби з других місць зіграють стикові матчі з командами, які посіли треті місця у групах Ліги Європи.

Україну у Лізі конференцій продовжує представляти "Дніпро-1", який завершив груповий етап на другому місці.

Переможці груп Ліги конференцій: "Вест Гем" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Юргорден" (Швеція), "Істанбул" (Туреччина), АЗ (Нідерланди), "Сівасспор" (Туреччина), "Слован" (Словаччина), "Ніцца" (Франція).

Команди, які зайняли друге місце: "Фіорентина" (Італія), "Дніпро-1" (Україна), "Гент" (Бельгія), ЧФР Клуж (Румунія) "Базель" (Швейцарія)

"Андерлехт" (Бельгія), "Лех" (Польща), "Партизан" (Сербія).

Команди з Ліги Європи: АЕК Ларнака (Греція), "Шериф" (Молдова), "Лаціо" (Італія), "Карабах" (Азербайджан), "Трабзонспор" (Туреччина), "Буде-Глімт" (Норвегія), "Лудогорець" (Болгарія), "Брага" (Португалія).

Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (1/16 фіналу) відбудеться 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року;

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

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