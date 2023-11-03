"Стало для нас несподіванкою": Ігор Суркіс відреагував на рішення Луческу залишити "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував рішення Мірчі Луческу подати у відставку з посади головного тренера київського клубу.

За його словами, відхід румунського фахівця з посади керманича "біло-синіх" став для нього несподіванкою.

"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою.

Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний "Містеру" за його роботу в київському "Динамо". На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.

Проте "Динамо" рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється – ми зобов'язані виграти чемпіонат! Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров'я та благополуччя", – наводить слова Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".

Після поразки від донецького "Шахтаря" в домашньому матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) Луческу на пресконференції оголосив, що залишає "Динамо" і завершує тренерську кар'єру.

Нагадаємо, Мірча очолив "Динамо" влітку 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" був розрахований до літа 2024 року, але незадовільні результати змусили його піти зі своєї посади достроково.

Після поразки від "Шахтаря" кияни з 16 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, але мають три гри в запасі. "Біло-сині" не змогли виграти жоден з чотирьох останніх матчів в чемпіонаті України. Перед Класичним "Динамо" програло "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1), а також зіграло внічию з "Колосом" (1:1).

У першому поєдинку після відставки Луческу "біло-сині" 12 листопада на виїзді зустрінуться з "Кривбасом" в рамках 14-го туру УПЛ.

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