Стало відоме рішення щодо апеляції "Реала" на червону картку Луніна в Ель Класико

Андрій Лунін / © Associated Press

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію мадридського "Реала" на вилучення українського воротаря Андрія Луніна в матчі 10-го туру Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Барселони".

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Таким чином, Андрій дискваліфікований на один матч. Він пропустить наступний поєдинок "вершкових" у чемпіонаті Іспанії проти "Валенсії", який відбудеться 1 листопада.

"Вихід зі своєї технічної зони, щоб агресивно протистояти лавці запасних суперника, після чого його довелося стримувати одноклубникам", – так описав поведінку Луніна в рапорті головний арбітр Сесар Сото Градо.

Андрій провів весь матч на лавці для запасних, але у компенсований до другого тайму час узяв участь у сутичці з гравцями "Барселони" в технічній зоні. Українець поштовхався з футболістами каталонського клубу, а також кричав на їхню адресу: "Сядьте". У підсумку головний арбітр зустрічі показав Луніну за його поведінку червону картку.

"Вершкові" спробували оскаржити вилучення Луніна, оскільки вважають, що він захищав вінгера команди Вінісіуса Жуніора від агресії з боку лавки запасних "синьо-гранатових".

Нагадаємо, "Реал" на своєму полі обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Кіліан Мбаппе і Джуд Беллінгем. Каталонці відповіли лише голом Ферміна Лопеса.

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.