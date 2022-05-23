Стали відомі потенційні суперники "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23

Визначилося, хто може стати першим опонентом київського "Динамо" у відборі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Зазначимо, що столичний колектив зіграє наступного сезону в Лізі чемпіонів, як друга команда Чемпіонату України. Свій шлях підопічні Мірчи Луческу розпочнуть із другого раунду кваліфікації Шляху нечемпіонів, де "біло-сині" разом із данським "Мідтюландом" отримали статус "сіяних".

Так, потенційним суперником "Динамо" у стартових для них поєдинках відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи буде або турецький "Фенербахче", або кіпрський АЕК (Ларнака), які стали віцечемпіонами Туреччини та Кіпру відповідно.

Жеребкування другого раунду Ліги чемпіонів-2022/23 відбудеться 15 червня;

Переможці матчів другого етапу кваліфікації вийдуть до 3-го раунду відбору ЛЧ, а ті, що програли в цьому раунді, перейдуть до третього етапу Ліги Європи.

У третьому раунді відбору за Шляхом нечемпіонів буде вісім команд, кияни знову будуть сіяними, а в суперниках є чотири варіанти: "Монако" (Франція), "Штурм" (Австрія), "Сен-Жилуаз" (Бельгія), а також будь-хто із трійки учасників другого етапу, включаючи "Мідтюланд". Переможці третього раунду кваліфікації вийдуть до плейоф відбору ЛЧ, а переможені перейдуть до четвертого раунду Ліги Європи. У четвертому етапі кваліфікації ЛЧ "Динамо" може зустрітися або з португальською "Бенфікою", або з шотландським "Рейнджерс", який цього сезону став фіналістом Ліги Європи, або проти будь-кого із перерахованих вище потенційних суперників з другого та третього раундів.