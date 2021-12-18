Стало відомо, чи продовжить кар'єру зірковий датчанин, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020

Стало відомо, чи продовжить кар'єру зірковий датчанин, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020

Агент Крістіана Еріксена налаштований оптимістично.

У п'ятницю, 17 грудня, міланський " Інтер ", який є чинним чемпіоном Серії А, оголосив про розірвання контракту з зірковим данським футболістом Крістіаном Еріксеном.

Менеджер хавбека Мартін Шутс прокоментував цю ситуацію та поділився футбольними планами свого клієнта.

"Кріс у хорошому фізичному стані, і він продовжить грати. Я дуже оптимістично налаштований. Футбол – його пристрасть. Два клуби вже телефонували мені, щоб дізнатися, як у нього справи.

Це було давно, коли він ще мав контракт з Інтером і тренувався сам. Щодо Інтера, все й так було зрозуміло. Італія – єдина країна, яка не дозволяє грати чи тренуватися з кардіостимулятором”, – цитує агента AS.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки, про те, щоб розпочати тренування у таборі клубу.

Свою кар'єру данець може продовжити або в амстердамському "Аяксі", або в "Оденсе";

Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.

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