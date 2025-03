Стало відомо, чи втратить Усик пояс WBO, якщо відмовиться захищати його у бою з Паркером

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик може зберегти титул WBO без проведення поєдинку з тимчасовим чемпіоном організації Джозефом Паркером.

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері повідомив, що для цього український боксер повинен направити офіційне звернення з проханням відтермінувати обов'язковий захист пояса.

"WBO зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу в надважкій вазі проти Паркера відповідно до встановлених вимог. Утім, у нас є можливість відкласти цей поєдинок на пізніший термін. Для цього команді українського чемпіона необхідно направити звернення щодо відтермінування. У такому разі комітет WBO ухвалить відповідне рішення", – сказав Олівері у коментарі Sky Sports.

Раніше Усик відреагував на рішення WBO призначити йому захист титулу проти Паркера, заявивши, що його метою є об'єднавчий поєдинок з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа.

Водночас Паркер дуже оригінально викликав Усика на бій, на березі океану знявши епічний відеоролик під пісню Шанайї Твейн "You're Still The One".

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу.

В останньому бою Олександр у ніч проти 22 грудня 2024 року в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

