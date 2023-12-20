Стало відомо, чи зіграє Циганков у наступному матчі "Жирони" в Ла Лізі

Віктор не потрапив до заявки на гру з "Бетісом" через пошкодження.

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков пропустить матч 18-го туру іспанської Ла Ліги проти "Бетіса".

26-річний українець опинився поза заявкою "біло-червоних" на виїзний поєдинок через пошкодження.

На пресконференції перед грою головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес розповів, що очікувати повернення Циганкова на поле варто на початку 2024 року.

"Циганков продовжує відчувати дискомфорт. Ми думаємо, що він відновиться до початку наступного року, після свят", – сказав Мічел.

Через мікропошкодження Віктор не потрапив до заявки і на попередній матч "Жирони" в Ла Лізі проти "Алавеса". У тому поєдинку підопічні Мічела з дублем іншого українця Артема Довбика здобули розгромну перемогу (3:0), яка дозволила команді повернутися на перше місце у турнірній таблиці.

Цього сезону Циганков провів 14 матчів за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії, відзначився 3 голами і 3 асистами.

Своєю чергою, Довбик потрапив до заявки "жиронців" і зможе взяти участь у матчі з "Бетісом". Поєдинок відбудеться у четвер, 21 грудня, початок – о 20:00 за київським часом.

Після цього матчу чемпіонат Іспанії вирушить на різдвяно-новорічні канікули, після яких "біло-червоні" 3 січня 2024 року прийматимуть "Атлетіко".

За підсумками 17-ти турів "Жирона" очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Команда Довбика і Циганкова на два бали випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який посідає другу позицію.

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