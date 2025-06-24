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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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734
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Стало відомо, чому Усик завершив співпрацю зі своїм багаторічним промоутером

Припинення 12-річної співпраці між Олександром Усиком і Олександром Красюком пояснив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Красюк і Олександр Усик

Олександр Красюк і Олександр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував припинення співпраці українського боксера та його багаторічного промоутера Олександра Красюка.

"Це природний етап, через який проходили багато топових боксерів – Мейвезер, Де Ла Хойя, Пак'яо, Альварес. Усик просто дійшов до того моменту, коли настав час будувати щось своє.

В Олександра сильна, професійна команда, яка давно взяла на себе ключові напрямки – від навчання до розвитку бренду. Рішення розірвати стосунки з Красюком було продуманим, безконфліктним і ухваленим з повагою до спільного досвіду та розумінням того, що зрештою кожен йде своїм шляхом" – сказав Лапін у коментарі talkSPORT.

Усик та Красюк, який є генеральним директором промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine, розпочали співпрацю 2013 року, коли Олександр перейшов з аматорського боксу на професійний ринг.

За період 12-річної роботи з Красюком український боксер став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах – важкому та надважкому.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

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