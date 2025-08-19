Стало відомо, чи дозволили Усику відтермінувати переговори щодо бою з Паркером

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Всесвітня боксерська організація (WBO) надала відтермінування абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику щодо проведення переговорів про організацію поєдинку проти володаря тимчасового пояса WBO Джозефа Паркера.

Про це повідомляє видання Sky Sports.

WBO задовольнила прохання українського боксера, який посилався на травму спини. Ще однією причиною називали останні виснажливі бої Усика, які далися взнаки.

Реклама

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже прокоментував відтермінування переговорів про бій з Паркером.

"Протягом усієї своєї професійної кар'єри і Олександр Усик, і вся наша команда довели, що ми поважаємо як усіх потенційних суперників, так і правила індустрії професійного боксу.

За останні неповні півтора року Усик здійснив історичне досягнення, двічі завоювавши титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Це вимагало величезних фізичних і моральних зусиль, великої самопожертви.

Чемпіон заслужив можливість відновити організм від наслідків важкого режиму тренувань і травм, часто невидимих зовні. Зрештою, просто відпочити та провести час із сім'єю. А головне: він заслужив право сам обирати своє майбутнє, а також час на ухвалення рішення. Тож, guys, don't push the horses", – заявив Лапін у коментарі Ready to Fight.

Реклама

Нагадаємо, 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.