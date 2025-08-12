Стало відомо, чи потрапив Забарний до заявки ПСЖ на матч за Суперкубок УЄФА

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Французький ПСЖ оприлюднив заявку на матч за Суперкубок УЄФА-2025 проти англійського "Тоттенгема".

До списку гравців, які можуть взяти участь у прийдешньому поєдинку, не потрапив новачок парижан Ілля Забарний.

Про трансфер 22-річного українського захисника з англійського "Борнмута" паризький клуб оголосив 12 серпня, але дебютувати за нову команду вже наступного дня Забарний не зможе.

Зазначимо, що до заявки на гру з "Тоттенгемом" увійшов російський голкіпер Матвій Сафонов. Раніше ЗМІ писали, що ПСЖ позбудеться футболіста з держави-агресорки після того, як підпише Забарного.

Забарний підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером. Ілля став першим українським футболістом в історії ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що трансфер Забарного до ПСЖ став другим найдорожчим в історії українського футболу.

Матч ПСЖ – "Тоттенгем" відбудеться у середу, 13 серпня, на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.