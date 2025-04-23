Стало відомо, чи відбудеться матч за Суперкубок України-2025 з футболу

Суперкубок України / © ФК Шахтар

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Матч за Суперкубок України-2025 з футболу не проводитиметься.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Відповідну пропозицію підтримали клуби УПЛ під час відеоконференції.

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Таким чином, Суперкубок України не буде розігруватися вчетверте поспіль. Востаннє матч за цей трофей проводився 2021 року – тоді донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" з рахунком 3:0.

Від 2022 року через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України від проведення Суперкубка вирішили відмовитися.

Зазначимо, що в поєдинку за Суперкубок України традиційно зустрічалися чемпіон і володар національного Кубка за підсумками минулого сезону.

Також було затверджено базову дату для старту нового сезону УПЛ – 2 серпня 2025 року.