Стало відомо, чи виключать збірну України з еліти ЧС-2027 з хокею через повернення Росії

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

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Збірну України не буде виключено з учасників чемпіонату світу-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Про це повідомив колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола фінським ЗМІ.

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"Україна не вилетить з чемпіонату світу серед чоловіків наступної весни. Я обговорював це питання з кількома різними людьми, зокрема з керівництвом IIHF", — сказав Куммола в інтерв'ю фінському виданню Iltalehti.

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Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який задовольнив апеляцію Російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних змагань, виникла загроза, що Росія може посісти місце України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов'язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення могло означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

Однак, за словами колишнього віцепрезидента IIHF, збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею.

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Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному. За інформацією фінського видання, рада IIHF планує обговорити його на засіданні в понеділок, 2 листопада. Цього тижня також очікуються зустрічі з представниками російської сторони.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Нагадаємо, збірна України удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

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