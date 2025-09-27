ТСН у соціальних мережах

Стало відомо, чи зможуть Росія та Білорусь виступати на Паралімпіаді під своїми прапорами

Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь у зимовій Паралімпіаді-2026 під державними прапорами та з гімнами.

Паралімпіада-2026

Паралімпіада-2026 / © Associated Press

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступити на зимовій Паралімпіаді-2026 під своїми прапорами та з гімнами після того, як було відновлено членство обох країн в організації.

Про це повідомили у МПК у відповідь на запит Tribuna.com.

"Так, це правда. Рішення було ухвалено організаціями-членами МПК, до складу яких входять національні паралімпійські комітети, міжнародні федерації та міжнародні спортивні організації для осіб з інвалідністю, на основі доказів, наданих Генеральній асамблеї МПК щодо того, чи порушив Національний паралімпійський комітет Росії свої конституційні зобов'язання перед МПК", – йдеться в заяві.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.

