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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Стало відомо, де Усик може провести прощальний бій

Усик має намір провести поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Лас-Вегас (США) наразі є головним варіантом для проведення прощального бою колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, який зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри.

Про це директор команди українського боксера Сергій Лапін повідомив World Boxing News.

Найімовірнішим місцем проведення поєдинку є T-Mobile Arena. Водночас зазначається, що переговори тривають і остаточно ще нічого не визначено.

Раніше повідомлялось, що Усик планує завершити кар'єру боєм проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера. Очікується, що поєдинок між українцем і американцем відбудеться у березні 2027 року в США.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Усик заявив про бажання провести бій з Вайлдером, однак переговори щодо поєдинку зірвалися.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Вайлдер востаннє виходив у ринг у квітні, роздільним рішенням суддів здолавши британця Дерека Чісору.

В активі 40-річного Вайлдера 45 перемог на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки.

Раніше повдомлялося, колишній суперник Усика зробив прогноз на бій українця з Вайлдером.

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