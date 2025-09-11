- Дата публікації
Стало відомо, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2026/27
Фінальний поєдинок турніру відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді.
Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив місце проведення фінального матчу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру відбудеться на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді.
Точну дату проведення фіналу Ліги чемпіонів-2026/27 буде визначено пізніше.
Зазначимо, що ця арена вже приймала фінал Ліги чемпіонів-2018/19. Тоді "Ліверпуль" в англійському протистоянні обіграв "Тоттенгем" з рахунком 2:0 і став володарем трофею.
До слова, фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26 відбудуться вже наступного тижня (16-18 вересня).