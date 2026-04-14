Стало відомо, де відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу-2025/26

Вирішальний поєдинок турніру прийме "Арена Львів".

"Арена Львів" / © ФК Шахтар

Фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2025/26 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Про час початку зустрічі буде повідомлено додатково.

У фіналі турніру зіграють переможці півфінальних пар "Металіст 1925" Харків — "Чернігів" (Чернігів) та "Буковина" (Чернівці) — "Динамо" (Київ).

Додамо, що "Арена Львів" уже приймала фінал Кубку України — 21 травня 2016 року. Тоді донецький "Шахтар" завдяки дублю Олександра Гладкого обіграв луганську "Зорю" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

