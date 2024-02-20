Стало відомо, де відбудеться фінал Кубка України з футболу-2023/24

Вирішальний матч проведуть 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Фінал Кубка України з футболу сезону-2023/24 відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Додамо, що 29 січня відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу. За вихід до фіналу "Шахтар" побореться з "Чорноморцем", а "Полісся" позмагається з "Ворсклою".

Півфінальні поєдинки Кубка України заплановано на 3 квітня (базова дата).

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу столична команда ще під керівництвом Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

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