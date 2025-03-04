Стало відомо, де відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу-2024/25

Стало відомо, де відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Під час засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ) ухвалили рішення, що вирішальний поєдинок за трофей буде зіграно 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Про час початку зустрічі буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Пари 1/4 фіналу Кубка України:

"Олександрія" – "Шахтар" (Донецьк)

"Рух" (Львів) – "Динамо" (Київ)

"Буковина" (Чернівці) – "Вікторія" (Суми)

"Верес" (Рівне) – "Полісся" (Житомир)

Чвертьфінальні матчі національного кубка заплановано на 2 квітня. Півфінали відбудуться 23 квітня (базова дата).

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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