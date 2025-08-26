- Дата публікації
Стало відомо, де збірна України проведе домашній матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану
Поєдинок відбудеться 13 жовтня у польському Кракові.
Визначилося місце проведення домашнього для збірної України з футболу матчу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.
Поєдинок відбудеться 13 жовтня у польському місті Краків на стадіоні "Краковія", повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
Арена, на якій збірна України грала вже двічі, вміщує трохи більше 15 тисяч глядачів і є рідною для місцевого клубу "Краковія".
Саме тут "синьо-жовті" 9 жовтня 2016 року в межах групового раунду відбору ЧС-2018 із голами Артема Кравця, Андрія Ярмоленка та Руслана Ротаня обіграли Косово (3:0), а 27 вересня 2022 року в розіграші Ліги націй-2022/23 розійшлися нічиєю (0:0) з Шотландією.
Крім Азербайджану, суперниками збірної України у відбірковій групі ЧС-2026 також будуть Франція та Ісландія.
Команда Сергія Реброва розпочне кваліфікацію на Мундіаль 5 вересня домашнім матчем проти Франції у польському Вроцлаві, після чого 9 вересня на виїзді зіграє з Азербайджаном.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
5 вересня, 21:45. Україна – Франція
9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна
10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна
13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан
13 листопада, 21:45. Франція – Україна
16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія
Раніше повідомлялося, що збірна України назвала склад на стартові матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.