Проспорт
35
2 хв

Стало відомо, де збірна України проведе вирішальний матч відбору на ЧС-2026 з Ісландією

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться 16 листопада у Варшаві.

Максим Приходько
Ісландія – Україна

Ісландія – Україна / © УАФ

Визначено місце проведення заключного матчу збірної України в груповому етапі відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу, в якому "синьо-жовті" приймуть команду Ісландії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для української збірної поєдинок відбудеться 16 листопада в польській столиці, Варшаві, на стадіоні "Легія". Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Ця арена, на якій наша команда ще не виступала, вміщує трохи менше 32 тисяч глядачів і є домашньою для місцевого клубу "Легія".

Зазначимо, що в жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді перемогла Ісландію (5:3) та в номінально домашньому поєдинку в польському Кракові обіграла Азербайджан (2:1).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада підопічні Сергія Реброва в Парижі зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

35
