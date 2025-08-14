ТСН у соціальних мережах

Проспорт
130
1 хв

Стало відомо, де збірна України проведе виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026

Підопічні Сергія Реброва зіграють з "Ле Бле" 13 листопада в Парижі.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Україна – Франція

Україна – Франція / © Associated Press

Визначилося місце проведення гостьового матчу збірної України з футболу проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинок Франція – Україна відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що на груповому етапі кваліфікації на ЧС-2026 команда Сергія Реброва зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

"Синьо-жовті" проведуть по два матчі у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Збірна України розпочне відбір на Мундіаль 5 вересня номінально домашньою грою з Францією, яка відбудеться у польському Вроцлаві.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

