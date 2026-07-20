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Стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй
Підопічні Андреа Мальдери виступатимуть у Дивізіоні B з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Збірна України з футболу визначилася з місцем проведення домашніх матчів групового етапу Ліги націй сезону-2026/27.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), поєдинки 3-го та 4-го турів проти Північної Ірландії та Угорщини "синьо-жовті" проведуть поблизу Братислави на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина).
Матч з Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня, а поєдинок проти Угорщини заплановано на 5 жовтня. Старт обох зустрічей — о 21:45 за київським часом.
Збірна України виступатиме в групі 2 Дивізіону B з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Матчі 1-го та 2-го турів підопічні Андреа Мальдери проведуть на виїзді: 25 вересня — проти Угорщини і 28 вересня — з Грузією. Заключні поєдинки відбудуться в листопаді: 14-го — проти Північної Ірландії і 17-го — проти Грузії.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце – підніметься до Ліги А;
друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
четверте місце – вилетить до Ліги С.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).