ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Стало відомо, де збірна України зіграє матчі плейоф відбору на ЧС-2026 з футболу

Команда Сергія Реброва обрала арену, на якій позмагається зі Швецією, а в разі успіху й проти переможця пари Польща – Албанія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Стало відомо, де збірна України з футболу проведе матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, потенційні два поєдинки плейоф відбору ЧС-2026 команда Сергія Реброва проведе в іспанському місті Валенсія, на "Естадіо Сьютат де Валенсія", який є домашнім для місцевого футбольного клубу "Леванте" і здатен умістити на своїх трибунах 26 354 глядачів.

"Естадіо Сьютат де Валенсія" / © УАФ

"Естадіо Сьютат де Валенсія" / © УАФ

Відповідне рішення 11 грудня ухвалив Виконавчий комітет УАФ. Було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах збірної України. Після вердикту виконкому, адміністрації УАФ було доручено підписати угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Тож 26 березня 2026 року збірна України у півфіналі плейоф європейського відбору ЧС-2026 прийматиме тут Швецію, а в разі перемоги у фіналі, який відбудеться 31 березня, на цій же арені розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026 з футболу.

Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками стануть Нідерланди, Японія та Туніс.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Під час жеребкування фінального турніру ЧС-2026 було сформовано 12 груп по чотири команди в кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie