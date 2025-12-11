Стало відомо, де збірна України зіграє матчі плейоф відбору на ЧС-2026 з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Стало відомо, де збірна України з футболу проведе матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, потенційні два поєдинки плейоф відбору ЧС-2026 команда Сергія Реброва проведе в іспанському місті Валенсія, на "Естадіо Сьютат де Валенсія", який є домашнім для місцевого футбольного клубу "Леванте" і здатен умістити на своїх трибунах 26 354 глядачів.

"Естадіо Сьютат де Валенсія" / © УАФ

Відповідне рішення 11 грудня ухвалив Виконавчий комітет УАФ. Було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах збірної України. Після вердикту виконкому, адміністрації УАФ було доручено підписати угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Тож 26 березня 2026 року збірна України у півфіналі плейоф європейського відбору ЧС-2026 прийматиме тут Швецію, а в разі перемоги у фіналі, який відбудеться 31 березня, на цій же арені розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026 з футболу.

Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками стануть Нідерланди, Японія та Туніс.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Під час жеребкування фінального турніру ЧС-2026 було сформовано 12 груп по чотири команди в кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.