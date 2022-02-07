Стало відомо, хто бігтиме від України у чоловіків в індивідуальній гонці з біатлону на ОІ-2022

Стало відомо, хто бігтиме від України у чоловіків в індивідуальній гонці з біатлону на ОІ-2022

Двоє з них нещодавно брали участь у змішаній естафеті.

Стало відомо, хто виступить від України у індивідуальній гонці з біатлону серед чоловіків на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, за інформацією офіційного сайту змагань, від "синьо-жовтих" на старт вийдуть: Дмитро Підручний ( 21 стартовий номер ), Артем Прима (46) , Антон Дудченко (63) та Богдан Цимбал (91) .

Чоловічі індивідуальні перегони у Пекіні відбудеться у вівторок, 8 лютого о 10:30 за Києвом.

Зазначимо, що в суботу, 5 лютого, Підручний та Прима розпочали виступи на Олімпіаді у змішаній естафеті, за підсумками якої Україна посіла 13-те місце.

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