Стало відомо, хто може очолити "Шахтар" після звільнення ван Леувена

Колишній футболіст "Шахтаря" Даріо Срна найімовірніше стане виконувачем обов'язків головного тренера донецького клубу після звільнення нідерландського фахівця Патріка ван Леувена.

Про це повідомляє Tribuna.com.

41-річний Срна є легендою "Шахтаря", однак досі не має досвіду роботи головним тренером, оскільки працював у клубі лише функціонером – директором з футболу та спортивним директором.

Срна виступав за "Шахтар" від 2003-го до 2018 року. За цей час хорват зіграв 536 матчів у футболці "гірників" (рекорд клубу), відзначившись 49 голами та 121 асистом.

Упродовж кар'єри гравця Даріо здобув з "помаранчево-чорними" 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

Раніше ЗМІ "сватали" на посаду керманича "Шахтаря" екстренера французького "Марселя" Ігора Тудора. Також була інформація, що "гірники" розглядають кандидатуру коуча нідерландського "Феєнорда" Арне Слота.

Наразі "Шахтар" посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 18 очок після дев'яти зіграних матчів. У груповому етапі Ліги чемпіонів "гірники" провели два поєдинки: поступилися португальському "Порту" (1:3) та перемогли бельгійський "Антверпен" (3:2).

Наступний матч донеччани проведуть 21 жовтня проти ЛНЗ в рамках 11-го туру УПЛ. Після цього "Шахтар" 25 жовтня в Іспанії зіграє з "Барселоною" у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

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