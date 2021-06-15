Стало відомо, хто обслужить другий матч збірної України на Євро-2020

Поєдинок відбудеться 17 червня в Бухаресті.

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч 2-го туру групи С Євро-2020 Україна - Північна Македонія.

Головним рефері виступить 43-річний аргентинець Фернандо Рапалліні. Йому допомагатимуть співвітчизники Хуан Белатті і Дієго Бонфа. Четвертий арбітр - словенець Славко Вінчич.

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Рефері системи VAR - Алехандро Ернандес (Іспанія). Перші асистенти арбітра VAR - Хосе Санчес (Іспанія) і Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR - Хуан Мартінес (Іспанія).

Матч Україна - Північна Македонія відбудеться 17 червня на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідатиме про всі головні події довкола поєдинку та проведе онлайн-трансляцію гри.

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Збірна Україна розпочала Чемпіонат Європи поразкою від команди Нідерландів (2:3) в Амстердамі. В іншому матчі 1-го туру групи C Австрія обіграла Північну Македонію (3:1).

(2:3) в Амстердамі. В іншому матчі 1-го туру групи C (3:1). Завершить груповий етап команда Андрія Шевченка у понеділок, 21 червня, поєдинком з австрійцями, який відбудеться в Бухаресті.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Українська збірна програла у першому матчі Чемпіонату Європи з футболу

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