Стало відомо, хто обслужить другий матч збірної України на Євро-2020

Поєдинок відбудеться 17 червня в Бухаресті.
УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч 2-го туру групи С Євро-2020 Україна - Північна Македонія.
Головним рефері виступить 43-річний аргентинець Фернандо Рапалліні. Йому допомагатимуть співвітчизники Хуан Белатті і Дієго Бонфа. Четвертий арбітр - словенець Славко Вінчич.
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Рефері системи VAR - Алехандро Ернандес (Іспанія). Перші асистенти арбітра VAR - Хосе Санчес (Іспанія) і Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR - Хуан Мартінес (Іспанія).
Матч Україна - Північна Македонія відбудеться 17 червня на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом.
ТСН Проспорт розповідатиме про всі головні події довкола поєдинку та проведе онлайн-трансляцію гри.
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- Збірна Україна розпочала Чемпіонат Європи поразкою від команди Нідерландів (2:3) в Амстердамі. В іншому матчі 1-го туру групи C Австрія обіграла Північну Македонію (3:1).
- Завершить груповий етап команда Андрія Шевченка у понеділок, 21 червня, поєдинком з австрійцями, який відбудеться в Бухаресті.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.