Стало відомо, хто обслужить матч Словаччина – Україна на Євро-2024

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив суддів на матч другого туру групового етапу Євро-2024, в якому збірна України зіграє з командою Словаччини.

Як повідомляє офіційний сайт організації, на поєдинку Словаччина – Україна працюватиме англійська бригада арбітрів.

Головним рефері виступить 39-річний Майкл Олівер. На лініях йому допомагатимуть Стюарт Берт та Дан Кук. Обов'язки четвертого судді виконуватиме нідерландець Сердар Гезюбююк.

За систему VAR відповідатиме англієць Девід Кут, а його асистентами будуть німці Бастіан Данкерт та Крістіан Дінгерт.

Матч Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

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Нагадаємо, на старті континентальної першості команда Сергія Реброва розгромно програла Румунії (0:3), а збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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