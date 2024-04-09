Стало відомо, хто очолюватиме чоловічу та жіночу збірні України з біатлону наступного сезону

Збірна України з біатлону затвердила старших тренерів чоловічої та жіночої команд на сезон-2024/25.

Як повідомляє Суспільне Спорт, старшим тренером жіночої збірної України залишився Микола Зоц. А ось з чоловічою командою наступного сезону працюватиме Надія Бєлова, яка замінила на цій посаді Юрая Санітру.

Тренерський штаб збірних України з біатлону на сезон-2024/25

Жінки, національна збірна: Микола Зоц (старший тренер), Сергій Зоц, Олег Меркушин, Олексій Петренко, Роман Лейбюк

Чоловіки, національна збірна: Надія Бєлова (старша тренерка), Олексій Кравченко, Дмитро Івасенко, Олександр Артюк (усі – команда А), Роман Прима (команда Б)

Юніорська збірна (юніорки та юніори): Олександр Кравченко, Оксана Хвостенко, Олександр Біланенко, Назарій Бурик.

Зазначимо, що Зоц працюватиме з жіночою збірною України другий рік поспіль. Торік його затвердили на цю посаду замість Олександра Кравченка.

Бєлова повернулася до роботи із "синьо-жовтими". Вона вже тренувала чоловічу збірну України до 2016 року, коли поступилася посадою словаку Санітрі. Відтоді до 2019 року українка працювала зі збірною Польщі.

Водночас капітан збірної України Дмитро Підручний продовжить тренуватися під керівництвом Санітри, з яким співпрацюватиме протягом наступних двох сезонів.

У сезоні Кубка світу-2024/25 збірна України з біатлону матиме квоту у п'ять спортсменок у жіночих особистих гонках, тоді як у чоловічих наша команда зможе виставляти максимум чотирьох спортсменів.

Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 30 листопада етапом у фінському Контіолагті.

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