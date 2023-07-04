Стало відомо, хто очолюватиме збірну України з футболу на Олімпіаді-2024 в Парижі

Наша команда дебютує на футбольному турнірі Олімпійських ігор під керівництвом Руслана Ротаня.

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань очолюватиме "синьо-жовтих" на футбольному турнірі Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Контракт із 41-річним фахівцем був автоматично подовжений до завершення Олімпіади-2024 після того, як українська "молодіжка" обіграла Францію у чвертьфіналі Євро-2023 і тим самим здобула путівку на футбольний турнір майбутніх Олімпійських ігор.

Це досягнення є історичним для вітчизняного футболу. Наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

Таким чином, після завершення Євро-2023 (U-21) молодіжна збірна України (гравці 2000 року народження й молодші) набуде статусу олімпійської та готуватиметься до Олімпіади-2024, й виступатиме на ній під керівництвом Ротаня.

Щоправда, згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18-х футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Своєю чергою, підготовку до наступної континентальної першості – Євро-2025 (U-21) – молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження і молодші) розпочне під керівництвом нового тренерського штабу.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України (U-21) дізналася суперників у відборі на Євро-2025.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2023 молодіжна збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію. Матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.

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