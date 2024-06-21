Стало відомо, хто отримав нагороду найкращому гравцю матчу Словаччина – Україна

У грі зі словаками Микола Шапаренко забив гол і зробив результативну передачу.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко отримав нагороду найкращому гравцю матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Відповідне фото було опубліковане на офіційній сторінці турніру у Twitter.

"Величезний перфоманс", – йдеться в підписі до знімку.

Команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над словаками з рахунком 2:1 .

До перерви "синьо-жовті" мінімально поступалися, але у другому таймі оформили камбек. Головний героєм зустрічі став Шапаренко. Спершу футболіст київського "Динамо" зрівняв рахунок після пасу Олександра Зінченка, а потім зробив закидання на Романа Яремчука, який забив переможний гол збірної України у ворота Словаччини.

Це перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.

Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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