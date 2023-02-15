Стало відомо, хто побіжить за Україну в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Збірна України визначилася зі складом на одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону 2023 року, який триває в німецькому Обергофі.

Як повідомляє Суспільне Спорт, в синглміксті Україну представлять Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.

Для підготовки до одиночної змішаної естафети Анастасію зняли з сьогоднішньої індивідуальної гонки.

Підручний також не біг "індивідуалку" після того, як двічі поспіль фінішував у топ-10 на поточній планетарній першості (в спринті та персьюті).

Одиночна змішана естафета відбудеться в четвер, 16 лютого. Початок – о 16:10 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що два українські біатлоністи відібралися до масстарту на чемпіонаті світу.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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