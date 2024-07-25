Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Про це Світоліна повідомила в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Наразі невідомо, Світоліна понесе синьо-жовтий стяг сама чи в парі з кимось. Так, на попередній Олімпіаді-2020 у Токіо прапороносцями від України були стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин.

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться у п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.

Світоліна нестиме прапор України у статусі чинної призерки Олімпіади. На Іграх у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року, Еліна в одиночному турнірі завоювала "бронзу".

Світоліна – єдина в історії України тенісистка, яка вигравала медаль на Олімпійських іграх.

Еліна стане третьою жінкою, яка нестиме прапор України на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор. До цього таку честь отримували Яна Клочкова (ОІ-2008) та Олена Костевич (ОІ-2020).

XXXIII літня Олімпіада відбудеться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі.

Загалом на ОІ-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки дізналися суперниць на старті Олімпіади-2024.

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