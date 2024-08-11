Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2024

Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі спортивний журналіст і коментатор Віталій Волочай, почесну місію довірили срібним призерам Олімпіади-2024 Парвізу Насібову та Людмилі Лузан.

На змаганнях у французькій столиці Насібов став срібним призером у греко-римській боротьбі, а Лузан разом з Анастасією Рибачок завоювала срібну медаль у веслуванні на каное

Насібов є дворазовим призером Олімпійських ігор, у Токіо-2020 він також здобув "срібло".

Лузан є триразовою олімпійською медалісткою, на ОІ-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів, а також "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці.

Саме Людмила несла прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020.

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 11 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 доступна на нашому сайті.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими. На Іграх у Парижі нашу країну представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024: де та коли дивитися церемонію закриття

Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Не трансгендер: алжирська боксерка, яку зацькували в Мережі, виграла "золото" Олімпіади-2024