Стало відомо, хто понесе синьо-жовтий стяг на церемонії закриття Олімпіади-2022

Прапороносцем стане Олена Білосюк.

НОК назвав ім'я прапороносця збірної України на закритті Олімпіади-2022 у Пекіні, повідомляє пресслужба організації.

На церемонії закриття Ігор прапор України нестиме досвідчена біатлоністка та олімпійська чемпіонка-2014 Олена Білосюк.

"Це вже мої четверті Ігри, але я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім уболівальникам, усім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую", - висловилася Білосюк.

Через перенесений COVID-19 наша досвідчена біатлоністка змогла вийти на старт лише однієї гонки – жіночої естафети і, не дивлячись на всі наслідки хвороби та неоптимальне самопочуття, блискуче провела свій етап і як справжній капітан і фінішер – не підвела.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах .

. Церемонія закриття Олімпіади відбудеться завтра, 20 лютого, о 14.00 за київським часом.

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